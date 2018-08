MotoGP - Gran Premio d'Austria: Ducati in testa nelle libere 1

E' andata in archivio la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria con le Ducati in grande spolvero. Ottimo inizio da parte della Rossa con Dovizioso che ha chiuso davanti a tutti fermando il cronometro sul tempo di 1.23.830, ben al di sotto di quando fatto segnare da Zarco in gara nella scorsa stagione. Tre Ducati nelle prime tre posizioni con Lorenzo secondo e Petrucci terzo: lo spagnolo è staccato di due decimi da Dovizioso mentre il pilota della Pramac accusa mezzo secondo di ritardo. Quarta posizione per Marquez con il sei volte campione del mondo che si è un po' nascosto nella seconda parte della sessione.

Dietro di lui tre piloti in 56 millesimi con Iannone quinto, Pedrosa sesto e Crutchlow in settima posizione. Quattro Ducati nelle prime otto posizione con Rabat staccato di 846 millesimi. Male le Yamaha con Zarco in nona posizione, seguito da Vinales e Valentino Rossi che ha chiuso a 49 millesimi dal decimo posto occupato proprio dal compagno di squadra. Mattinata grigia per i due ufficiali della scuderia giapponese visto che, ad inizio sessioni, entrambi hanno accusato dei problemi: rottura della corona per il pesarese mentre per lo spagnolo rottura del sensore della forcella.