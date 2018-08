MotoGP - Rossi: "Sarà dura mantenere il secondo posto nel Mondiale"

Venerdì molto complicato per la Yamaha e per Valentino Rossi che ha chiuso la prima sessione di prove libere all'undicesimo posto. Queste le parole del pilota pesarese al termine del venerdì: "Oggi sono stato un pochino sfortunato e il più grande problema è non essere nei primi dieci. Sono undicesimo davvero per poco e domani mattina nella FP3 se non ci saranno le condizioni buone per migliorare, non essere nei dieci può diventare abbastanza scomodo".

Il lavoro della mattinata è stato rallentato dopo un problema alla corona: "Purtroppo appena solo partito ho avuto un problema alla corona e alla catena. Ho provato a riportarla ai box, ma purtroppo sono dovuto ripartire con l'altra moto, che era un po' diversa e non mi trovavo molto bene. Ho provato a fare il time attack alla fine, ma non sono riuscito ad entrare nei dieci e questo è il problema più grande. Su questa pista è molto difficile perché abbiamo i nostri soliti problemi, ma qui guidare la moto è un po' dura, quindi penso che il gap con i primi sia un po' più grande".

Nel pomeriggio il bagnato non ha aiutato il nove volte campione del mondo: "Abbiamo provato anche sul bagnato ed è stato interessante fare un po' di giri perché era tanto che non giravamo in quelle condizioni. Rispetto all'anno scorso mi trovo meglio con la moto, ma i nostri problemi di elettronica sono ancora peggio sul bagnato e il gap diventa ancora più grande. Ho girato ad oltre due secondi dal primo, quindi sono molto lontano. Speriamo che sia asciutto, perché possiamo fare molto meglio, ma qui sarà molto dura".

Per Valentino mantenere il secondo posto nel Mondiale non sarà affatto facile: "Diciamo che essere secondo in campionato è stata un'impresa perché, a parte in Argentina, in tutte le altre gare sono arrivato nei primi cinque. Anche se non sono mai riuscito a vincere, sono salito tante volte sul podio e sono riuscito a non buttare via niente. Sono davanti alle Ducati, anche perché loro invece hanno fatto degli errori, ma più che altro è quello. Sarà molto difficile mantenere la seconda posizione nel Mondiale, soprattutto su Dovizioso, ma anche su Lorenzo. Per questo sarà molto importante fare punti domenica, anche se sarà dura stargli davanti", chiude così Rossi.