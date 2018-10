Moto3: terze libere nel segno di Bezzecchi

Marco Bezzecchi parte benissimo. Sul circuito di Spielberg, il pilota italiano mette a referto il miglior tempo della terza sessione di libere e si candida a un ruolo di dominatore nelle qualifiche con il tempo di 1:43:753. Il leader della classifica mondiale fa risvegliare lo spagnolo Canet, autore di un Venerdì non ai suoi livelli, che centra la seconda posizione in 1:44:241, abbastanza lontano dal pilota tricolore. Terzo Binder, il pilota sudafricano sta diventando una certezza importante nel panorama della Moto3.

Quarto posto per Arbolino, il quale chiude delle ottime libere e va a caccia di una conferma nel pomeriggio. Quinto Arenas, a cui si dovrà prestare molta attenzione, in quanto il pilota del team Nieto sembra volere fare sul serio, potrebbe essere la mina vagante. Sesto il nostro Fabio DiGiannantonio, chiamato a un'altra performance di spessore dopo Brno. Settimo lo scozzese impazzito McPhee, con un crono non distante dalla vetta. Rodrigo, ottavo, ribadisce un momento molto positivo di forma, trampolino in vista della seconda parte di stagione.

Suzuki, con il suo nono posto, mette la seconda moto del team Sic nelle prime dieci posizioni e non può che fare piacere. Decimo Masià, costante di questi due giorni. Risale Ramirez, autore di una bella gara in terra ceca, dodicesimo. Bulega tredicesimo a guidare un terzetto italiano, con quattordicesimo Dalla Porta e quindicesimo Migno. Diciottesima la Leopard del nostro pilota Bastianini. Martin, invece, non ha preso parte alla terza sessione e vedremo se riuscirà a fare le qualifiche. Appuntamento all'ora di pranzo per le prove ufficiali della Moto3.