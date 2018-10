MotoGP - Gran Premio d'Austria: Marquez in testa nelle libere 3, Rossi in Q1

Terza sessione di prove libere poco indicativa per la MotoGP con i piloti che hanno girato in condizioni miste. Prima posizione per Marc Marquez che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.26.496. Classifica abbastanza strana con Smith e Redding a completare il podio. Distacco abissale nei confronti dello spagnolo della Honda, quasi due secondi. Quarta posizione per Crutchlow mentre al quinto e al sesto posto Luthi e Miller. Il pilota della Ducati è il primo a mettere la gomma morbida nel finale di sessione. Settima posizione per Andrea Dovizioso, a completare la top-10 della terza sessione di libere ci sono poi Rins, Syahrin e Vinales.

Quattordicesimo posto per Lorenzo, alle sue spalle Valentino Rossi che sarà costretto a disputare la Q2 vista l'undicesima posizione della prima sessione di prove libere. Insieme a lui saranno presenti, tra gli altri, anche Aleix Espargaro, Rins, Miller e Bautista.

I piloti già qualificati per la Q2, invece, sono: Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Marquez, Iannone, Pedrosa, Crutchlow, Rabat, Zarco e Vinales.

Le condizioni atmosferiche potrebbero essere la scheggia impazzita delle qualifiche, al momento è previsto tempo variabile sul circuito austriaco.