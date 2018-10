MotoGp - Gran Premio d'Austria: Marquez beffa le Ducati. Le parole dei top-3 dopo le Qualifiche

Sarà Marc Marquez a partire in pole domani nel Gp D'Austria: lo spagnolo della Honda ha beffato le due Ducati ufficiali al termine di una sessione di Qualifiche davvero molto tirate con distacchi minimi. Secondo posto per Andrea Dovizioso, seguito dal compagno Lorenzo. Ecco le parole dei primi tre dopo le Qualifiche.

Marc Marquez, Honda (1^ posizione): "Sono davvero contento perchè sono stato veloce e competitivo in tutte le sessioni. Le Ducati però hanno un gran passo e riescono a mantenerlo per più giri senza grossi problemi. Il warm up di domani sarà davvero fondamentale, è importante scegliere le gomme giuste per la gara. Però oggi sono contento di essere davanti a delle Ducati così competitive".

Andrea Dovizioso, Ducati (2^ posizione): "Il nostro obbiettivo era la prima fila, non mi aspettavo però di essere così veloce come tempo sul giro anche perchè nell'ultimo turno di Libere non avevo un gran feeling. Abbiamo però lavorato bene nel poco tempo a disposizione, mi sento molto a mio agio sulla moto e sono fiducioso in vista della gara".

Jorge Lorenzo, Ducati (3^ posizione): "È stata una Qualifica positiva per noi, però per il mio ultimo tentativo non abbiamo cambiato la gomma anteriore, anche se avevamo il tempo per farlo. È un peccato, perchè cambiandola forse avrei potuto centrare la pole position. Sono comunque in prima fila, e domani per la gara sono sicuro che saremo competitivi".