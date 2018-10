MotoGP - Gran Premio d'Austria: Lorenzo vince il duello con Marquez, terzo Dovizioso

Jorge Lorenzo trionfa nel Gran Premio d'Austria. Terzo successo stagionale per lo spagnolo della Ducati che taglia per primo il traguardo al termine di un duello fantastico con Marquez. A completare il podio Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi rimonta fino alla sesta posizione. Con questo successo Lorenzo sale al terzo posto nella classifica generale mentre Marquez allunga su Valentino Rossi.

IL RACCONTO DELLA GARA

Buona partenza di Dovizioso che si porta in prima posizione ma è Lorenzo a chiudere in testa il primo giro con Marquez secondo e il forlivese terzo. Buono spunto anche di Rossi che dopo la prima tornata è decimo. Al secondo giro Marquez rompe gli indugi passando Lorenzo e portandosi in prima posizione facendo l'andatura a suon di giri veloci in successione. I primi tre fanno gara a parte mentre dietro Crtuchlow e Petrucci.

Gara tattica per una decina di giri con spagnolo della Honda che imprime un ritmo forsennato ma le Ducati reggono il passo e all'inizio del diciannovesimo giro sorpasso e contro-sorpasso tra Lorenzo e Marquez con il 99 della Ducati che si porta in testa alla gara mentre dietro Rossi rimonta fino alla sesta posizione. I due spagnoli davanti alzano ulteriormente il ritmo staccando Dovizioso e, nel finale di gara, comincia il romanzo con Marquez che, all'inizio del terzo giro, sfrutta un errore di Lorenzo e lo passa in Curva 2.

E' solo l'inizio perché alla fine del giro il pilota Ducati restituisce il favore riprendendosi la testa della corsa. E' un testa a testa meraviglioso con il campione del mondo in carica che ripassa in Curva 2. Ultimo giro da batticuore con Lorenzo che entra alla prima curva ed è il sorpasso decisivo perché Marquez non riesce nel contrattacco. Lo spagnolo della Ducati taglia per primo il traguardo prendendosi il terzo successo stagionale, seconda posizione per Marquez che allunga in classifica mentre a chiudere il podio Dovizioso. Sesta posizione per Valentino Rossi che limita i danni.