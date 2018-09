Formula 1 - Hamilton: "Il prossimo anno dovrò essere un atleta diverso"

Tra due settimane la Formula 1 tornerà ad essere protagonista con il Gran Premio del Belgio. In testa alla classifica generale c'è Lewis Hamilton che, grazie ai due successi consecutivi in Ungheria e Germania, ha aumentato il suo vantaggio su Vettel a 24 punti. Il quattro volte campione del Mondo, in clima vacanziero, è tornato a parlare circa l'introduzione del peso minimo a partire dalla prossima stagione. Novità importante che, dunque, verrà introdotta per non penalizzare i piloti più alti, i quali sino a oggi sono stati costretti a intraprendere diete aggressive

Lewis Hamilton, dal canto suo, non vede l'ora che questa novità diventi realtà: "Il prossimo anno dovrei essere un atleta diverso, sono davvero eccitato per questo. Non vedo l'ora di cambiare il mio modo di mangiare, che resterà sano. In generale, pi piace mangiare bene. Il mio peso forma è più alto di quello che ho ora e ogni anno tutti i piloti, in particolare quelli più alti, sono sotto pressione perché devono dimagrire. In questo modo, però, non sono poi così sani. Le regole a tal riguardo stanno cambiando e penso sia una cosa bella e corretta. Sono davvero contento di aumentare le porzioni di cibo, potrò essere un po' più pesante il prossimo anno e sarò certamente molto più forte fisicamente".

Il pilota inglese conclude così: "Voglio cercare di essere veloce e reattivo. Se aumenti di massa corporea spesso perdi queste due caratteristiche. Ma farò di tutto per mantenerle. Aumenterò di peso ma senza penalizzare le mie doti"