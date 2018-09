UFFICIALE - Fernando Alonso lascia la Formula 1 nel 2019

Dopo 17 stagioni Fernando Alonso dice addio alla Formula 1. Attraverso un video pubblicato su Twitter, il pilota della McLaren ha annunciato ufficialmente che non sarà sulla griglia di partenza nella prossima stagione. Queste le parole dell'ex pilota Ferrari: "Dopo 17 anni meravigliosi in questo fantastico sport, è tempo per me di fare un cambiamento e andare avanti. Mi è piaciuto ogni singolo minuto di queste incredibili stagioni e non posso ringraziare abbastanza le persone che hanno contribuito a renderle così speciali. Ci sono ancora diversi Gran Premi in questa stagione, e io prenderò parte a loro con più impegno e passione che mai".

Lo spagnolo prosegue parlando del futuro: "Vediamo cosa ci riserva il futuro; nuove sfide entusiasmanti sono dietro l’angolo. Sto vivendo uno dei momenti più felici della mia vita, ma ho bisogno di esplorare nuove avventure. Voglio ringraziare tutti alla McLaren. Il mio cuore è con la squadra per sempre. So che torneranno più forti in futuro, questo mi renderebbe davvero felice. Ho costruito tanti ottimi rapporti con molte persone fantastiche alla McLaren, e mi hanno dato l’opportunità di ampliare i miei orizzonti e dato l’opportunità di correre in altre categorie. Sento di essere un pilota più completo ora. Ho preso questa decisione alcuni mesi fa".

Infine, i ringraziamenti: "Tuttavia, vorrei ringraziare sinceramente Chase Carey e Liberty Media per gli sforzi fatti per farmi cambiare idea e per tutti coloro che mi hanno contattato durante questo periodo. Infine, vorrei anche ringraziare i miei ex team, compagni di squadra, concorrenti, colleghi, partner, giornalisti e tutti coloro con cui ho lavorato nella mia carriera in F1. E, soprattutto, i miei fan in tutto il mondo. Sono abbastanza sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo in futuro", chiude così Alonso.

2 Titoli Mondiali (2005 e 2006), 305 Gran Premi disputati, 32 vittorie, 97 podi, 22 pole position e 1893 punti per il pilota spagnolo che, con molta probabilità, continuerà la sua carriera motoristica in IndyCar.