Formula 1 - Grosjean: "E' stata dura ma adesso sono tornato"

Un inizio di stagione pessimo, poi la scossa con tre piazzamenti nei primi dieci nelle ultime quattro gare. Roman Grosjean, in un'intervista concessa a Motorsport, racconta il suo avvio difficile ed il riscatto nell'ultimo mese e mezzo: "E' stata dura. Credo che ci siano varie ragioni per cui in certi periodi della tua vita stai passando momenti duri. Guardate Djokovic. E' stato numero uno al mondo e poi per due anni è stato molto lontano dalle posizioni che contano nella classifica. Ora però è tornato a vincere Wimbledon. E' bello rivederlo così. Io penso non abbia perso la sua abilità di giocare a tennis, non ha perso la sua forma fisica. Era semplicemente differente. A volte capita di esserlo".

Quarto posto in Austria, sesto in Germania e decimo in Ungheria. Nel mezzo il ritiro nel Gran Premio di Gran Bretagna per Grosjean, che è passato dal diciannovesimo al quattordicesimo posto in campionato in un solo mese: "Ho avuto un po' di sfortuna, alcuni brutti momenti e ancora della sfortuna. E' stato difficile uscirne. Quest'anno non è iniziato bene per me e dopo altre cose non sono andate bene. Ho faticato a recuperare la mia forma".

L'ex pilota della Lotus conclude così: "A volte le cose non vanno come vorresti, dunque hai bisogno di rimetterti in sesto e tornare quello che eri. Spero di essere tornato quello di prima. E se così fosse, allora tutto andrà in ordine come è già accaduto a Hockenkheim".