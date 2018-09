Formula 1 - Ufficiale: Sainz Jr. in McLaren dal 2019

Adesso è ufficiale: Carlos Sainz Jr. sarà un pilota McLaren a partire dalla prossima stagione. Il driver della Renault, che sta vivendo un'annata tra alti e bassi, sostituirà Fernando Alonso che ha dato l'addio alla Formula 1 due giorni fa, attraverso un video su Twitter. Ad accogliere l'ex pilota della Toro Rosso ci ha pensato Zac Brown con queste parole: "Siamo davvero molto felici di aver ingaggiato Carlos. Lo abbiamo seguito a lungo perché pensiamo faccia parte della schiera dei piloti emergenti che domineranno la Formula 1 del futuro".

Il Direttore Esecutivo della McLaren ha poi proseguito: "Carlos arriva in McLaren con un bagaglio di grande esperienza mista a gioventù. Ha appena ventitré anni ma l'anno prossimo correrà per il quinto anno in Formula 1. Non è un segreto che Carlos sia un ammiratore di Fernando Alonso, dunque prenderà il suo posto nel team. Per noi l'arrivo di Carlos è una grande notizia e non vediamo di averlo con noi nel 2019 e in futuro". Queste, invece, le considerazioni del pilota spagnolo: "Sono davvero felice di poter confermare che nel 2019 correrò con la McLaren. E' una cosa che speravo avvenisse da tempo e ora sono davvero felice di poter aprire un altro capitolo nella mia carriera. Sono stato un tifoso della McLaren sin da quando ho memoria. E' un team di grande prestigio e molti piloti che hanno corso per il team sono diventati eroi della Formula 1".

Per concludere una battuta su Alonso, predecessore e amico di Sainz: "Fernando Alonso è chiaramente uno dei più grandi, per cui sarà particolarmente speciale per me ereditare il suo sedile. Voglio ringraziare la McLaren per avermi dato questa opportunità. Il team ha piani a lungo termine per tornare in vetta e non vedo l'ora di giocare un ruolo chiave per tornare al successo".