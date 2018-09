Formula 1 - Ocon: "Nel 2019 avrò un ottimo sedile"

Nelle ultime tre settimane Esteban Ocon ha visto sfumare, davanti ai suoi occhi, due ghiotte opportunità per la prossima stagione: Renault e McLaren. La Scuderia francese si è assicurata le prestazioni di Ricciardo mentre quella inglese ha deciso di rimpiazzare Fernando Alonso con Sainz Jr. Il giovane pilota francese, dunque, rischia di trovarsi senza un sedile, vista la situazione caotica in cui versa la Force India. C'è fiducia, però, nelle sue parole: "Per quanto riguarda il mio futuro, penso che sarà svelato presto. Non sono preoccupato. Non sono in una posizione da avere il coltello puntato alla gola. Quello che è certo è che Mercedes sta facendo un ottimo lavoro nella mia gestione da quando sono entrato a far parte della loro accademia. Loro mi hanno sempre fornito la miglior soluzione sportiva per me, non devo preoccuparmi, andrà tutto bene".

Ocon, poi, prosegue sulla stessa linea: "Non so se rimarrò in Force India o se andrò da qualche altra parte, ma avrò sicuramente un'ottimo sedile per la prossima stagione. I capi di Mercedes hanno un piano per la mia carriera, ma questo ancora non prevede che possa guidare ancora la Mercedes. Non è il piano del momento. Credo che loro vogliano farmi fare più esperienza prima di salire sulla loro vettura. Lo sapevo già. Ho obiettivi e devo rispettarli. Al momento Mercedes è felice dei risultati che sto ottenendo e del lavoro che sto facendo. Penso sia solo questione tempo, credo", chiude così Esteban Ocon.