Formula 1 - UFFICIALE: Gasly nuovo pilota Red Bull dal 2019

Nel 2019 la coppia di piloti della Red Bull sarà composta da Max Verstappen e Pierre Gasly. L'attuale pilota della Toro Rosso, autore di una buona stagione, prenderà il posto di Daniel Ricciardo che, qualche settimana fa, ha annunciato il suo trasferimento in Renault a partire dal 2019. A comunicare il passaggio del pilota francese nella Scuderia austriaca ci ha pensato Chris Horner con queste parole: "Sin da quando Pierre ha debuttato in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso ha dato prova di avere un indubbio talento, cosa che Red Bull aveva notato sin dai suoi primi passi nel mondo del motorsport".

Il Team Principal della Red Bull ha proseguito analizzando le prestazioni del ventiduenne francese: "Le sue prestazioni stellari ottenute al volante di una monoposto del team motorizzato Honda in meno di un anno di F1 lo ha proiettato di diritto nel novero dei migliori giovani talenti del panorama mondiale. Non vediamo l'ora di mettere all'opera Pierre e di vedere la sua velocità, le sue doti e il suo talento con la Red Bull a partire dal 2019. Il nostro attuale obiettivo è quello di rimanere pienamente concentrati su questa stagione per ottenere i migliori risultati possibili nel Mondiale 2018. Non vediamo l'ora però di correre con Verstappen e Gasly al volante delle monoposto Aston Martin Red Bull Racing".

Poi spazio alle parole di Gasly e alle sue emozioni: "Per me diventare un pilota Red Bull è un sogno che diventa realtà. Non vedo l'ora di correre per questo top team. Per me questo è sempre stato un obiettivo, una mia ambizione, sin da quando sono entrato a far parte della Red Bull Junior Driver Academy. Per me ora si presenta l'opportunità di fare un passo avanti nella mia carriera e avrò l'opportunità di lottare per il titolo Mondiale. Red Bull ha sempre cercato di vincere e questo è anche il mio obiettivo. Non vedo l'ora di ripagare la fiducia che hanno avuto in me DIetrich Mateschitz, Christian Horner e il dottor Helmut Marko. Cercherò però di rimanere concentrato su questa stagione per garantire al mio team attuale, la Scuderia Toro Rosso, i migliori risultati possibili. Loro mi hanno dato l'opportunità di correre in F1 e mi hanno dato un supporto incredibile. Darò tutto per dare loro grandi soddisfazioni sino al termine della stagione".