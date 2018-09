Formula 1 - Gran Premio del Belgio: Vettel in testa nelle libere 1

Sebastian Vettel chiude in testa la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sul tempo di 1.44.358 con 151 millesimi di vantaggio nei confronti del pilota di casa Verstappen. Terza posizione per Lewis Hamilton con tre decimi di ritardo nei confronti dell'ex pilota della Red Bull mentre in quarta posizione c'è Raikkonen che non incorrerà in nessuna penalità vista la mancata sostituzione del turbo sulla sua monoposto.

Quinta posizione per Bottas che ha fatto segnare il miglior tempo con la gomma media, a differenza dei primi quattro che hanno stampato il miglior crono con la gomma morbida. Sesta posizione per Daniel Ricciardo, il quale è sceso in pista soltanto negli ultimi tre minuti a causa di un problema al volante sulla sua Red Bull.

Comincia bene il weekend della Renault con Hulkenberg in ottava posizione e Sainz in decima, con il tedesco che partirà in ultima fila al pari di Valtteri Bottas. Dopo gli scossoni della giornata di ieri parte col piede giusto anche la nuova Force India che piazza entrambi i piloti nei primi dieci: settima posizione per Ocon e nona posto per Perez. Ai margini della top-10 della prima sessione c'è Gasly, con gomma morbida, mentre in dodocesima posizione Grosjean con il francese davanti alle due Alfa Romeo-Sauber di Leclerc ed Ericsson.

Diciassettesima posizione per l'altra Haas di Magnussen con il danese dietro a Strool ed Hartley. Nelle retrovie le due McLaren di Norris e Vandoorne oltre a Sirotkin.