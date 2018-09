Formula 1 - Gran Premio del Belgio: Raikkonen davanti nelle libere 2

Ferrari in testa anche nella seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Dopo la prestazione di Vettel, nella mattinata, è Kimi Raikkonen il più veloce del pomeriggio grazie al tempo di 1.43.355. Il finlandese, che qui ha trionfato quattro volte, è braccato dalle due Mercedes con Hamilton secondo (ad un decimo e mezzo) e Bottas in terza posizione con quattro decimi e mezzo di ritardo. L'ex pilota della Williams, però, partirà in ultima posizione. Quarto posto per Max Verstappen con sette decimi di ritardo mentre in quinta posizione c'è Vettel che, a differenza del compagno di squadra, non ha sfruttato al meglio le gomme supersoft ma sul passo gara si è mostrato molto performante. A completare il quadro dei primi sei c'è Daniel Ricciardo che nel pomeriggio ha girato regolarmente dopo le difficoltà della prima sessione.

Il primo degli "altri" è Perez che conferma la buona prestazione offerta in mattinata, ottavo posto per Sainz mentre a chiudere la top-10 le due Alfa Romeo-Sauber con Ericsson davanti a Leclerc. Ai margini delle prime dieci posizioni c'è Nico Hulkenberg che, insieme a Bottas, scatterà dall'ultima fila in gara. Qualche difficoltà per la Haas con Grosjean in dodicesima posizione mentre Magnussen quattordicesimo mentre nel panino c'è la seconda Force India di Ocon. Nelle retrovie Alonso in quindicesima posizione, nel panino della due Toro Rosso di Gasly ed Hartley, mentre Vandoorne chiude in ultima posizione dietro alle Williams di Stroll e Sirotkin.