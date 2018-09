MotoGP, Silverstone - Vinales il più veloce nelle prime libere seguito da Rossi

Il circus delle due ruote si sposta in Inghilterra, più precisamente a Silverstone. Nella terra d'Albione continua la caccia a Marc Marquez e stando ai risultati delle prime prove libere questo potrebbe essere un buon weekend per tutti coloro che inseguono il campione del mondo.

Sotto il cielo sereno del circuito inglese, infatti, brillano le due Yamaha ufficiali e le Ducati di Dovizioso e Lorenzo, mentre la Honda con stampato il numero 93 sul cupolino sembra in difficoltà. Il primo tempo degno di nota lo timbra proprio Vinales in 2:05.861, ma è il padrone di casa Cal Crutchlow a suonare la carica abbassando di un secondo il tempo dello spagnolo che, però, si rifà immediatamente con un 2:03.792 che gli vale il primo posto provvisorio. Al termine del prime run spunta Jack Miller in 2:03.711, l'australiano è in forma e vuole portare a casa un buon weekend.

La sensazione, però, è che saranno le Yamaha le moto da prendere ad esempio in questa tre giorni inglese. Sia Vinales, sia Rossi riescono ad essere competitivi e a conquistare i primissimi posti della graduatoria. Soprattutto il numero 25 dimostra di essere in palla abbattendo il muro del 2:03 e mostrando anche un ottimo passo di gara. Brilla anche la Suzuki di Iannone che per un attimo si porta alle spalle dell'iberico. Nella seconda parte del turno di libere si iniziano a vedere anche Lorenzo e Dovizioso che a dieci minuti dal termine della sessione si portano in sesta e quarta posizione. Negli ultimi minuti scatta il time attack con Crutchlow ad essere il primo a migliorare il tempo di Vinales con una doppia media seguito a stretto giro di posta da Dovizioso. Il forlivese, però, si deve arrendere al ritorno delle Yamaha: il venticinque si prende il primo posto, il quartantasei si attesta alle sue spalle.

La top ten:

1 M. VIÑALES 2:02.073

2 V. ROSSI +0.189

3 A. DOVIZIOSO +0.190

4 C. CRUTCHLOW +0.328

5 J. MILLER +0.900

6 J. LORENZO +1.042

7 T. RABAT +1.063

8 A. IANNONE +1.134

9 J. ZARCO +1.170

10 M. MARQUEZ +1.626