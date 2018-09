MotoGP: Dovizioso leader delle seconde libere

Inizia il duello Marquez-Dovizioso. Nella seconda sessione di libere, la Ducati vola e risponde presente a tutti i diretti avversari. La mattinata era stata favorevole alla Yamaha, ma il pomeriggio ha sorriso alla Rossa tricolore con Andrea DesmoDovi che piazza la sua moto davanti a tutti in 2:01:385. Seconda casella per il fresco di rinnovo Cruchtlow che vola sulla pista di Silverstone e piazza un secondo tempo distante solo cinque millesimi dal leader. Terzo un ottimo Vinales a 61 millesimi, il quale conferma la mattinata positiva e una Yamaha che risponde presente.

Quarto Marc Marquez, staccato di 144 millesimi, ancora lontano seppur migliorato, dai suoi standard e che gioca troppo a nascondino. Jorge Lorenzo si piazza quinto in una posizione da seguire tra domani e domenica, con distacco di 397 millesimi. Bene Miller sulla pista umida inglese che trova il sesto posto staccato di solo 434 millesimi, con una Ducati Pramac interessante. Settimo Zarco e ottavo Valentino Rossi, con le due Yamaha in qualche difficoltà.

Iannone torna a cannone in nona posizione, lasciando le critiche sulla sua Suzuki e il suo rapporto con la casa giapponese alla prossima volta. Decimo un inossidabile Bautista, che dimostra di aver trovato il feeling apparso scarso a inizio stagione con la moto; solo dodicesimo e in crisi di sé Petrucci. Franco Morbidelli sale quattordicesimo in una sessione sua personale interessante. Crisi senza fine di Pedrosa, lontanissimo dai primi, così come lontano Rins con la seconda Suzuki. Domani previsto un grande spettacolo con i piloti che daranno il tutto per tutto in una pista magica e storica come quella inglese.