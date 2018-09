Formula 1 - Gran Premio del Belgio: Ferrari in testa nelle libere 3

La Ferrari si conferma la monoposto più veloce anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Prima posizione per Sebastian Vettel con il tedesco che ha fermato il cronometro sul tempi di 1.42.661 precedendo il compagno di squadra Raikkonen di 63 millesimi. Terza posizione per Lewis Hamilton con il quattro volte campione del mondo staccato di 137 millesimi mentre al quarto posto Valtteri Bottas che, nel finale di sessione, è stato protagonista in negativo dell'uscita di pista di Vandoorne: probabile penalità per l'ex pilota della Williams che domani partirà in ultima posizione.

Quinto posto per Max Verstappen con un distacco considerevole nei confronti di Vettel: un secondo e tre decimi di ritardo per l'olandese mentre sesta posizione per Ricciardo con un secondo e sette decimi di ritardo nei confronti della coppia Ferrari. Ottimo Charles Leclerc che chiude in settima posizione con due secondi di distacco mentre all'ottavo posto si piazza Perez. A chiudere la top-10 Nico Hulkenberg e Ocon con entrambe le Force India, dunque, nelle prime dieci posizioni. Ai margini della zona "punti" c'è l'altra Alfa-Sauber di Ericsson mentre le due Haas si piazzano in dodicesima e quattordicesima posizione con Grosjean davanti a Magnussen.

Nel panino delle due creature americane c'è la Renault di Sainz mentre a seguire le due Toro Rosso di Gasly e Hartley. Nelle retrovie le due Williams e le due McLaren con Fernando Alonso in penultima posizione.