Formula 1 - Gran Premio del Belgio: pole di Hamilton sotto la pioggia

Lewis Hamilton conquista la pole position in Belgio al termine di un'ultima sessione di qualifica caratterizzata dalla pioggia. L'inglese conferma le sue grandi doti sul bagnato fermando il cronometro sul tempo di 1.58.179, con sette decimi di vantaggio nei confronti di Vettel. Exploit incredibile della Force India, Ocon è terzo, quarto Perez. In quinta posizione chiude Grosjean, sesta casella per Raikkonen mentre le due Red Bull terminano al settimo e all'ottavo posto.

IL RESOCONTO DELLA Q1

Nella prima delle tre manche di qualifica, Ferrari e Mercedes sugli scudi, Hamilton e Bottas sono nella morsa della rossa. Ottava posizione per Leclerc che precede la Haas di Magnussen. Notte fonda per McLaren e Williams, Alonso, Vandoorne, Stroll e Sirotkin abbandonano subito la compagnia insieme a Sainz che viene beffato negli ultimi secondi da Ericsson. Delusione notevole per l'ex pilota della Toro Rosso che l'anno prossimo correrà in McLaren.

IL RESOCONTO DELLA Q2

La seconda manche comincia con il record del circuito di Kimi Raikkonen che ferma il cronometro sul tempo 1.41.627, con due decimi, o quasi, di vantaggio nei confronti di Hamilton. Il giro del finlandese, però, viene migliorato nel finale di sessione da Vettel che chiude col tempo di 1.42.501 mentre Verstappen rifila mezzo secondo a Ricciardo nel primo tentativo. Nel finale lotta per qualificarsi in Q3: a spuntarla, oltre ai sei piloti dei top team, le due Force India e le due Haas mentre Leclerc chiude in tredicesima posizione.

IL RESOCONTO DELLA Q3

La protagonista della terza ed ultima sessione di qualifica è la pioggia che scombussola tutte le carte in tavola portando i piloti a scendere in pista con le gomme intermedie. Verstappen dà il via alle danze prendendosi la prima posizione ma Raikkonen lo sorpassa immediatamente. E' solo l'inizio dello show perché Vettel si prende il primo posto con il tempo di 2.01.188. Nel finale lotta serrata per la pole position, Hamilton sigilla un sontuoso 1.58.179 battendo Sebastian Vettel. Incredibili qualifiche per le Force India che si piazzano in terza e quarta posizione con Ocon davanti a Perez mentre Raikkonen chiude al sesto posto.