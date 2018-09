F1, Gp del Belgio - Hamilton in pole sull'acqua. Le parole dei primi tre dopo le Qualifiche

Sarà Lewis Hamilton a partire in pole domani nel Gp del Belgio. A Spa l'inglese della Mercedes, sfruttando anche la pioggia caduta ad inizio Q3, ha ottenuto la prima casella in griglia: al suo fianco in prima fila ci sarà il suo sfidante nel Mondiale, Sebastian Vettel. Nel caos causato dalla pioggia (problemi per Raikkonen e le due Red Bull ai box) la seconda fila sarà occupata dalle due Force India, con Ocon terzo. Ecco le parole dei primi tre nel post Qualifica.

foto da: Twitter Formula 1

Lewis Hamilton, Mercedes (1^ posizione): "È stata la sessione di Qualifica più difficile che io ricordi. Non so come sarebbe finita con la Ferrari sull'asciutto, alla fine in Q2 eravamo distanti pochi millesimi. Alla fine è arrivata la pioggia e ha reso tutto più difficile, ho sbagliato in Curva 1, sembrava di guidare sulle uova. È stato molto più difficile di altre volte, infatti sono uscito di pista in due occasioni. Il tracciato però è davvero fantastico, e sempre pieno di tifosi che sono davvero fantastici".

Sebastian Vettel, Ferrari (2^ posizione): "Probabilmente il nostro tempismo non è stato dei migliori, ma queste condizioni sono imprevedibili. Avevamo il passo per fare la pole, ma questa è una cosa che non potremmo mai sapere. Alla fine il gap con Lewis è grande, e tanti meriti sono suoi. Domani proveremo a fare del nostro meglio in gara. Ai box abbiamo fatto un po' di confusione, ma quando piove non è facile gestire la strategia di due macchine contemporaneamente. Alla fine io in pista volevo provare a risparmiare le gomme per l'ultimo giro, ma non sono stato calmo abbastanza e ho trovato anche un po' di traffico".

Esteban Ocon, Force India (3^ posizione): "È davvero un risultato fantastico, e ringrazio tutto il team per il sostegno. È stato un periodo molto difficile per la squadra ma questo risultato ci ripaga alla grande. Ora va tutto alla grande, per noi è un nuovo inizio e siamo contenti del risultato ottenuto. Sono davvero emozionato, abbiamo fatto tutto in modo perfetto, il cambio delle gomme, il mio giro. Proverò a ripetermi domani".