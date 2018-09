Moto2: terze libere "uber alles" con Schrotter

Una Moto2 che regala spettacolo in un turno sul finire di sessione con le prime gocce di pioggia sul circuito inglese. Una qualifica che potrebbe essere bagnata, almeno quella della Moto3. Per rimanere sulle terze libere della Moto2, una sessione nel nome di Schrotter, il quale conferma la prova della mattina di ieri e si piazza davanti a tutti,girando su pista asciutta. Secondo un ottimo Marquez, confermando la crescita che sta tenendo già dalle seconde libere e anche una buona guida.

Terzo Navarro, nonostante una caduta a fine sessione, riesce a mantenersi nelle prime posizioni. Quarto un bellissimo e tornato in posizioni calde in ottica qualifica Marini, il quale ha simulato un buon passo gara. Quinto un grandissimo Quartararo. Il francese ha un ottimo feeling con la moto e, nelle ultime gare, sta davvero rispondendo presente. Sesto Lowes a casa sua e animale da qualifica per nulla fuori dai giochi. Attenzione a Bagnaia, settimo. Il leader del mondiale non ha eccelso nello stile di guida in pista, nonostante nei primi minuti abbia dimostrato caschi rossi interessanti.

Ottavo lo spagnolo rookie Mir, nonostante una caduta all'inizio (molte cadute dei piloti a dire il vero per le buche sulla pista), ma con una moto davvero presente. Lecuona e Aegerter, nono e decimo, sono le due sorprese della sessione. Pasini parte bene con tempi interessanti, ma chiude dietro come Fenati. Ancora nascosto parecchio Oliveira, nonostante un quarto tempo nei primi minuti. Corsi in difficoltà per la frattura alla mano in dubbio la sua presenza. Ora appuntamento nel pomeriggio per la griglia della classe di mezzo.