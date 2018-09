GP Silverstone: Martin in pole, continua il sogno verso il titolo

Il Motomondiale questo weekend è impegnato a Silverstone e la Moto3 è stata la prima delle tre classi ad affrontare il turno di qualifiche. Non c’è da stupirsi se diciamo che il tempo non è stato per niente bello. La classica pioggia inglese ha creato i suoi piccoli problemi anche qui.

Nelle prime fasi del turno abbiamo assistito ad una buona prestazione di Fabio Di Gianantonio, che ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il tracciato. Un occhio di riguardo è sempre per i due protagonisti della sfida mondiale, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, sempre tra i primi. A circa 20 minuti dal termine è stata esposta la bandiera con la croce di Sant’Andrea, che segnala la presenza di pioggia sul circuito. I piloti sono pian piano rientrati ai box, sperando che la pioggia cessasse e che l’asfalto si asciugasse in fretta, in modo da permettere ai ragazzi della Moto3 di giocarsi gli ultimi minuti, calcolando anche che l’acqua scesa non era poi molta.

Infatti, a cinque minuti dalla bandiera a scacchi, tutti sono scesi in pista in cerca di migliorare il proprio crono. Sono stati gli ultimi secondi a disposizione quelli “di fuoco”, che hanno mescolato le posizioni. Martin ha conquistato così la pole, davanti a Jaume Masia e Lorenzo Dalla Porta. Scatteranno dalla seconda fila Arenas, Di Gianantonio e Suzuki. Settimo Rodrigo, ottavo Bastianini, nono Bulega e decimo Ramirez. Solamente undicesimo Bezzecchi, che è scivolato durante il suo ultimo giro “buono”.

GP UK, MOTO3, QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.7 2'13.292

2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2'13.293 0.001 / 0.001

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.5 2'13.313 0.021 / 0.020

4 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.2 2'13.443 0.151 / 0.130

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 227.8 2'13.574 0.282 / 0.131

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.0 2'13.819 0.527 / 0.245

7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 227.8 2'13.839 0.547 / 0.020

8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 225.1 2'13.885 0.593 / 0.046

9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.1 2'13.899 0.607 / 0.014

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2'13.940 0.648 / 0.041

11 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 226.3 2'13.962 0.670 / 0.022

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 231.2 2'14.009 0.717 / 0.047

13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.5 2'14.035 0.743 / 0.026

14 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 228.2 2'14.052 0.760 / 0.017

15 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 226.2 2'14.060 0.768 / 0.008

16 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 227.5 2'14.140 0.848 / 0.080

17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 223.6 2'14.183 0.891 / 0.043

18 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 229.2 2'14.284 0.992 / 0.101

19 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 226.4 2'14.311 1.019 / 0.027

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 226.2 2'14.370 1.078 / 0.059

21 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.5 2'14.603 1.311 / 0.233

22 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.5 2'14.946 1.654 / 0.343

23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 225.4 2'15.022 1.730 / 0.076

24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.2 2'15.058 1.766 / 0.036

25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 228.3 2'15.134 1.842 / 0.076

26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.2 2'15.171 1.879 / 0.037

27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 2'15.424 2.132 / 0.253

28 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing Honda 219.9 2'15.969 2.677 / 0.545

29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 227.5 2'16.098 2.806 / 0.129

30 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 220.9 2'17.227 3.935 / 1.129