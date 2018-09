MotoGP- Annullata la gara di Silverstone!

Una gara rovinata dalla pioggia. O meglio di un circuito che non è più all'altezza di ospitare una gara. Non si correrà

Già i piloti della Formula 1 avevano lamentato la situazione del tracciato. Ma la giornata odierna era partita bene con i vari warm up delle tre classi, svolti regolarmente. La situazione è peggiorata verso l'ora di pranzo, ma non per la pioggia caduta in maniera leggera e continua, bensì per le troppo buche, già notate nella gara di F1, con vere pozzanghere tra curva 7 e curva 10.

L'incidente di ieri di Rabat ha influito, sicuramente, sulla decisione dell'annullamento del GP a rischio sicurezza per i piloti. La Dorna ha fallito facendo cosìuna figura pessima, come il direttore del circuito Mr. Pringle. La pista bagnata è stata una pessima figura per una nazione dove piove molto spesso. La pioggia dovrebbe essere testata bene in Inghilterra e non mancano occasioni. Vedere i piloti fare acquaplanning non è normale, i piloti devono si dare spettacolo, ma anche essere sicuri sulla pista per divertirsi. L'idea di correre domani era una idea, bocciata dai team così come quella di tardare il più possibile la gara. I circuiti condivisi con le quattro ruote non aiutano mai le due ruote, come ammesso dallo stesso Sainz Jr. Bisogna intervenire bene su questo circuito storico, con un asfalto che dreni l'acqua e non diventi così scivoloso. Uncini ha promesso si lavorerà per il prossimo anno in maniera positiva. Silverstone e Sepang sono piste soggette a queste alluvioni e vanno mantenute bene.

La sicurezza va mantenuta come prima regola, bisogna tutelare i piloti i quali devono essere salvaguardati. Quello successo oggi è davvero inammissibile vederlo nel Motomondiale.