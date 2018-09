Formula 1 - La Ferrari incanta Milano: le parole di Vettel e Raikkonen

Giornata di festa in quel di Milano con le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen a dare spettacolo in vista del Gran Premio d'Italia. Piccolo inconveniente per il tedesco che ha danneggiato leggermente l'ala anteriore: "Ho chiesto scusa, sono andato con la macchina e il volante di Kimi che aveva la frizione dall'altra parte. Non ci ho pensato, e a quel punto ero troppo veloce. Ho chiesto se fosse possibile cambiare l’alettone per fare altri due giri per i tifosi. Ovviamente è stato un errore mio, ma va bene così".

L'ex pilota della Toro Rosso ha commentato così l'accaduto ma da domani è tempo di far sul serio visto che i punti di distacco da Hamilton sono solo 17 dopo il successo ottenuto in Belgio: "È un weekend speciale per noi e la squadra e lo sento anche io che sono tedesco: speriamo di regalare grandi emozioni a Monza e con questa Ferrari so che possiamo fare una grande gara. Per noi questa gara vale come un campionato, so che ha creato entusiasmo per i tifosi e spero di poter sognare insieme a loro".

Sulla stessa linea anche Raikkonen che, dopo cinque podi consecutivi, è stato costretto al ritiro in Belgio a causa di un contatto con Ricciardo, in partenza, che ha danneggiato il fondo della sua vettura: "Monza è la gara di casa della Ferrari, speriamo di regalare ai tifosi un grande risultato, spingeremo al massimo e spero che il risultato finale per me sia migliore del Belgio. Noi abbiamo fiducia perché disponiamo di una macchina capace di andare forte ovunque".