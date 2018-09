Formula 1 - Gran Premio d'Italia: Perez in testa nelle Libere 1

E' andata in archivio, poco fa, la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Tanta azione in pista, nonostante la pioggia, visto che le qualifiche dovrebbero essere bagnate. Prima posizione per Sergio Perez che ha chiuso col tempo di 1.34.000. Il messicano della Force India ha fatto segnare il tempo più veloce negli ultimi minuti della sessione approfittando dell'asciugarsi della pista. Tempi abbastanza indicativi con Raikkonen in seconda posizione, ma staccato di mezzo secondo, mentre in terza posizione la seconda Force India di Ocon.

Nelle prime posizioni anche la Toro Rosso, Hartley ha chiuso in quarta piazza mentre Gasly si è issato in sesta con un secondo e tre decimi di ritardo dalla vetta. Quinta posizione per Daniel Ricciardo che, ad inizio sessione, ha avuto un piccolo problema alla sua monoposto, mentre in settima posizione l'altra Red Bull di Max Verstappen. A completare la top-10 di questa strana prima sessione di prove libere le due Renault di Sainz ed Hulkenberg e Bottas. Undicesima posizione per Lewis Hamilton che, però, ha completato soltanto pochi giri nei primi minuti.

Stesso discorso per Sebastian Vettel che è stato l'unico pilota a far segnare il miglior tempo personale con le gomme da bagnato: il tedesco della Ferrari, inoltre, ha chiuso in anticipo la sessione a causa di una piccola perdita d'olio. Dodicesima posizione per Charles Leclerc mentre nelle retrovie le Williams di Stroll e Sirotkin. Alle 15 in programma la seconda sessione di prove libere.