Formula 1 - Ecco il calendario per il 2019: si correrà fino a dicembre

Nel weekend la Formula 1 sarà protagonista a Monza per il Gran Premio d'Italia, quattordicesimo appuntamento della stagione. La competizione automobilistica più importante sul pianeta, però, pensa già al prossimo futuro e poco fa è stata pubblicata la bozza del calendario per la prossima annata. Confermati 21 appuntamenti con la presenza della Germania e del Giappone dopo i dubbi delle ultime settimane. Si parte il 17 marzo con il Gran Premio d'Australia, e per la prima volta nella storia si correrà fino a dicembre visto che il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione, andrà in scena il 1 dicembre.

Da sottolineare, inoltre, che nel 2019 la Formula 1 raggiungerà lo storico traguardo dei 1000 Gran Premi corsi da quando esiste il campionato mondiale, nel 1950. La ricorrenza verrà celebrata il 14 aprile a Shanghai, in occasione del Gran Premio della Cina. Dal 4 agosto al 1 settembre la pausa estiva mentre il Gran Premio d'Italia andrà in scena l'8 settembre.

Queste le parole di Chase Carey: "Mi fa molto piacere annunciare che la bozza del calendario del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2019 sarà composta da 21 gare, come quest'anno. Inoltre, siamo onorati che i promotori del Gran Premio del Giappone abbiano accettato un nuovo accordo a lungo termine che garantirà ai nostri fedeli e competenti fan giapponesi di poter godere della Formula 1 per più anni a venire. Sono anche lieto di confermare che con il prezioso aiuto di Mercedes-Benz, i club automobilistici tedeschi ADAC e AvD e il ministro tedesco per i trasporti e le infrastrutture digitali, abbiamo raggiunto un accordo con il comune di Hockenehim e il promotore Hockenheim-Ring GmbH che consentirà ancora una volta di gareggiare su questo circuito iconico anche nel 2019. Questo dimostra come tutte le parti interessate all'interno della Formula 1 lavorino insieme per garantire il futuro a lungo termine dello sport e dei suoi fan".