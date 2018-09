Formula 1 - Vettel: "Abbiamo ancora del potenziale da tirare fuori"

Prima posizione e uscita in Parabolica per Vettel che ha chiuso davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Il tedesco commenta così quanto accaduto nel pomeriggio: "Oggi è successo un po' di tutto. Stamattina ho girato poco, ma pomeriggio le cose sono andate bene. Il bilanciamento della macchina non è ancora perfetto, però penso che possiamo lavorare per domani, anche se non sappiamo ancora come sarà il meteo. La macchina però funziona e abbiamo ancora del potenziale da tirare fuori".

L'ex pilota della Toro Rosso, poi, prosegue analizzando i problemi avuti in mattinata (perdita d'olio) e nella seconda sessione con l'uscita in Parabolica: "Stamattina abbiamo avuto un piccolo problema. Avrei voluto girare, ma mi sono dovuto arrendere perché prima dovevamo verificare cosa fosse successo. E' stato positivo poter tornare in pista oggi pomeriggio, anche se ho perso un po' di tempo quando mi sono girato perché ho esagerato un po". Infine una battuta sul potenziale della vettura su questo tracciato: "Raikkonen dice che possiamo vincere? Lui sembra saperla lunga al momento. Io non lo so, ma sicuramente la macchina ha funzionato bene, quindi speriamo di riuscire a confermarci nei prossimi giorni".