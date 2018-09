Formula 1 - Le parole di Hamilton e Bottas

Terza e quarta posizione per le due Mercedes, nella seconda sessione di prove libere, con Hamilton che ha chiuso davanti a Bottas. Il quattro volte campione del mondo, che in mattinata ha girato pochissimo a causa della pioggia, ha commentato così quanto accaduto nella sessione pomeridiana: "Ci siamo svegliati con una pioggia torrenziale che implicava che sarebbe stata una prima sessione meno impegnativa del normale. Abbiamo fatto alcuni giri, ma poi è stato come avere un giorno in ufficio quando non hai molto lavoro da fare e ho pure fatto un sonnellino in macchina! Poi nel pomeriggio abbiamo fatto molti giri sull'asciutto e visto, come in Belgio, che c'è un piccolo margine con la Ferrari, sia sul giro, sia sul passo".

L'inglese, poi, prosegue analizzando nel dettaglio la situazione ed il lavoro svolto dal Team tedesco: "Abbiamo lavorato bene e a fondo, ma la Ferrari è stata un po' più veloce. Abbiamo delle aree dove possiamo vedere i nostri deficit e spero che potremo fare un piccolo passo avanti per le qualifiche. Dopo una grande battaglia lungo tutta la stagione, da metà estate loro ora hanno un piccolo vantaggio, ma noi stiamo spingendo più forte che possiamo per superarli".

Sulla stessa linea anche Bottas che si è espresso in questo modo: "Sul bagnato, in condizioni che a Monza non sono mai facili perché è difficile trovare i giusti punti di frenata, sembravamo competitivi rispetto alle altre macchine, poi nel pomeriggio per fortuna era asciutto e abbiamo potuto fare dei long run particolarmente importanti perché la gara dovrebbe essere secca. Come previsto, la Ferrari è parsa molto veloce sull'asciutto, ma noi abbiamo ancora alcune cose che possiamo migliorare per le qualifiche anche se non sarà facile. Rispetto a Spa, l'auto è apparsa migliore nelle curve lente ed è un buon passo nella giusta direzione".