Formula 1 - Gran Premio d'Italia: Vettel in testa nelle libere 3

Duello Vettel-Hamilton nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Prima posizione per Sebastian Vettel che, dopo aver chiuso in testa la seconda sessione del venerdì, si piazza davanti a tutti anche questa mattina fermando il cronometro sul tempo di 1.20.509. Ferrari sugli scudi con Raikkonen in terza posizione, il finlandese è staccato di 173 millesimi dal compagno di squadra. Nel panino delle due Rosse c'è Lewis Hamilton che ha chiuso in seconda posizione con 81 millesimi di ritardo nei confronti di Vettel. Quarta posizione per l'altra Mercedes di Bottas, con il finlandese ex Williams che, però, accusa sei decimi di ritardo nei confronti di Vettel. Quinta posizione per Max Verstappen (+0.879).

Sugli scudi anche la Haas con Magnussen in sesta posizione e Grosjean in decima mentre nel mezzo la Red Bull di Ricciardo e la Force India di Ocon. Non posto per l'Alfa-Sauber di Charles Leclerc mentre ai margini delle prime dieci posizioni la seconda Force India di Perez con il messicano che, ieri, ha chiuso in testa una strana prima sessione. Dodicesima posizione per Gasly che ha chiuso davanti alle due Williams di Stroll e Sirotkin. Mattinata negativa per la Renault con Sainz che ha chiuso al tredicesimo posto mentre Hulkenberg in diciannovesima posizione. Nelle retrovie le due McLaren di Alonso e Vandoorne, oltre ad Ericsson e Hartley.