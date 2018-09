Formula 1 - Hamilton vs Vettel: le statistiche dell'epico duello

Appassionante, infuocata, tremenda. La stagione di Formula 1 sta tenendo tutti con il fiato sospeso grazie al duello incrociato tra Ferrari e Mercedes e, nello specifico, quello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il Gran Premio d'Italia, disputatosi due giorni fa, ha regalato il sesto successo stagionale all'ex pilota della McLaren che è riuscito a capovolgere la situazione dopo la doppietta Ferrari in qualifica. Il quattro volte campione del mondo, quando mancano sette gare al termine, ha 30 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel che ha chiuso in quarta posizione il Gran Premio d'Italia. 175 punti ancora a disposizione per un Mondiale che si preannuncia combattuto fino all'ultima curva: di seguito vi proponiamo alcune statistiche sul duello tra l'inglese della Mercedes ed il tedesco della Ferrari.

Fonte foto: Twitter Formula 1

LE STATISTICHE DELLA STAGIONE 2018

Quattordici appuntamenti su ventuno disputati in questa stagione con Lewis Hamilton che guida la classifica con 256 punti mentre Vettel insegue con 30 lunghezze di svantaggio nei confronti dell'inglese. Analizziamo il cammino di entrambi i piloti in questo 2018 partendo dal leader della classifica: nelle quattordici gare disputate fino questo momento Hamilton ha ottenuto 6 successi ed è salito 11 volte sul podio. Un solo ritiro per l'ex pilota della McLaren (Austria) che ha ottenuto 6 pole position. In questa stagione Hamilton ha una posizione media in qualifica di 3,36 mentre in gara questa si abbassa fino a 2,08 grazie agli undici podi.

Per quanto riguarda le statistiche di Sebastian Vettel, il tedesco occupa la seconda posizione in classifica Mondiale con 226 punti. L'ex pilota della Red Bull ha ottenuto 5 successi ed è salito 9 volte sul podio. Un solo ritiro anche per il tedesco che ha concluso anzitempo la sua gara, nel Gran Premio di Germania, finendo contro le barriere a causa del pioggia. Un errore che potrebbe costare costare caro, tenendo contro della classifica attuale del Mondiale, visto che il tedesco era in testa. 5 pole position per il pilota della Ferrari che in questa stagione vanta una posizione media in qualifica di 2,29 mentre in gara si alza a 2,85. Quest'ultima statistica è nettamente contrapposta a quella di Lewis Hamilton.

Fonte foto: Twitter Formula 1

LE STATISTICHE DELLA STAGIONE 2017

Facendo un parallelo con la scorsa stagione possiamo notare che a questo punto del campionato Lewis Hamilton, dopo aver vinto il Gran Premio d'Italia, era in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel. L'appuntamento seguente, in quel di Singapore, ha permesso all'inglese di allungare in maniera decisa grazie al ritiro di Vettel a seguito della carambola in partenza con Raikkonen e Verstappen. Nella scorsa stagione Hamilton ha vinto il suo quarto titolo, con due gare d'anticipo, con 363 punti e: 9 vittorie, 11 pole position e 13 piazzamenti sul podio. Seconda posizione in classifica generale, invece, per Sebastian Vettel che ha chiuso con 317 punti e: 5 vittorie, 4 pole position e 13 piazzamenti sul podio.

LE STATISTICHE GENERALI

Le statistiche generali raccontano di due piloti che stanno scrivendo la storia della Formula 1 grazie ai quattro titoli Mondiali ciascuno. Tra tre mesi uno dei due porterà a casa la quinta corona iridata eguagliando Fangio. Dodicesima stagione in Formula 1 per Lewis Hamilton che ha vinto il titolo nel 2008, 2014, 2015 e 2017. L'inglese ha disputato 222 Gran Premi salendo sul gradino più alto del podio per 68 volte. 128 podi complessivi e 78 pole position per il quattro volte campione del mondo che ha fatto segnare anche 40 giri veloci in gara. 2866 punti conquistati dall'ex pilota della McLaren che ha vinto 43 volte partendo dalla pole position. I ritiri, invece, sono soltanto 24.

Dodicesima stagione in Formula 1 e quattro titoli Mondiali anche per Sebastian Vettel che ha monopolizzato il campionato dal 2010 al 2013. Il tedesco ha disputato 213 Gran Premi salendo sul gradino più alto del podio per 52 volte. 107 podi complessivi e 55 pole position per il quattro volte campione del mondo che ha fatto segnare 33 giri veloci in gara. I punti conquistati dal tedesco cono 2651 con 31 vittorie ottenute partendo dalla pole position. I ritiri, invece, sono 29 per il pilota della Ferrari.