MotoGP - Ecco il calendario provvisorio per il 2019

Nel weekend tornerà la MotoGP con il Gran Premio di San Marino che andrà in scena in quel di Misano. Dopo lo scivolone inglese i piloti torneranno a fare sul serio ma intanto, questa mattina, è stato pubblicato il calendario provvisorio per la prossima stagione. Un 2019 che si preannuncia scoppiettante visto il passaggio di Lorenzo in Honda, la nuova avventura di Zarco in KTM e la nascita del nuovo Team Satellite della Yamaha. La nuova stagione comincerà prima: il 10 marzo, infatti, andrà in scena la prima prova con il Qatar ad alzare il sipario sul 2019.

Dal 25 agosto al 15 settembre pausa prima del trittico finale con Giappone, Australia e Malesia nel giro di tre settimane. Il Gran Premio d'Italia, in programma al Mugello, andrà in scena il 2 giugno mentre quello di San Marino si svolgerà il 15 settembre e sarà seguito da quello di Aragon. Dopo gli annunci dei mesi scorsi non c'è il Gran Premio della Finlandia visto che i lavori sul circuito scandinavo sono ancora in ritardo. Manca anche il Messico con il tracciato che ha destato parecchie perplessità ai piloti. Di seguito il calendario provvisorio della prossima stagione di MotoGP.

1 QATAR GP Losail International Circuit 10th MARCH *

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 31st MARCH

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 14th APRIL

4 SPANISH GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 05th MAY

5 FRENCH GP Le Mans 19th MAY

6 ITALIAN GP Autodromo di Mugello 02nd JUNE

7 CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 16th JUNE

8 DUTCH GP TT Circuit Assen 30th JUNE

9 GERMAN GP Sachsenring 07th JULY

10 CZECH GP Automotodrom Brno 04th AUGUST

11 AUSTRIAN GP Red Bull Ring - Spielberg 11th AUGUST

12 BRITISH GP Silverstone Circuit 25th AUGUST

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 15th SEPTEMBER

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 22nd SEPTEMBER

15 THAI GP Chang International Circuit 06th OCTOBER

16 JAPANESE GP Twin Ring Motegi 20th OCTOBER

17 AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 27th OCTOBER

18 MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 03rd NOVEMBER

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17th NOVEMBER