MotoGP - La presentazione del Gran Premio di San Marino

Dopo il Fantozziano weekend inglese, la MotoGP torna con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del campionato 2018. Siamo entrati nell'ultimo terzo della stagione con Marquez che conduce saldamente in testa alla classifica mentre dietro è lotta per il secondo posto. Le Ducati di Lorenzo e Dovizioso insidiano la Yamaha di Valentino Rossi. Il pesarese tornerà a correre in quel di Misano dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare l'appuntamento della scorsa stagione.

IL TRACCIATO - Il circuito di Misano è un tracciato moderno visto che l'inaugurazione è avvenuta nel 1972, dopo due anni di lavoro. Nel corso degli anni, però, il tracciato ha subito diverse modifiche a cominciare dal 1993 quando la sua lunghezza è stata aumentata da 3.488 m a 4.060 m. Tre anni e mezzo più tardi è stato completato il secondo stralcio di realizzazione dei nuovi box e nel 2001 sono state realizzate nuove tribune in prossimità della curva del Carro. Le ultime modifiche sono state apportate nel 2007, anno del ritorno della MotoGP. Il tracciato è lungo 4226 metro e presenta 15 curve di cui 10 a destra e 5 a sinistra.

I RECORD - Nella scorsa stagione, secondo successo in MotoGP sul tracciato Sammarinese per Marquez che, sotto la pioggia, ha battuto Petrucci e Dovizioso prendendosi il gradino più alto del podio dopo la vittoria del 2005. I "Re" di Misano sono Valentino Rossi e Jorge Lorenzo che hanno ottenuto tre vittorie a testa nella classe regina: il pesarese è salito sul gradino più alto del podio nel 2008, 2009 e 2014 mentre lo spagnolo ha ottenuto tre successi consecutivi dal 2011 al 2013. Negli ultimi tre anni dominio della Honda, con le due vittorie di Marquez e l'acuto di Pedrosa nel 2016. Un solo successo per la Ducati che ha trionfato nel 2007 con Casey Stoner.

I FAVORITI - Alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti del calendario il lotto dei favoriti potrebbe allargarsi leggermente. Davanti a tutti ci sono sempre Marquez e le due Ducati, con Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso che, nei test di qualche settimana fa, hanno dimostrato di avere grande feeling con questa pista. In particolar modo lo spagnolo che vuole il quarto successo per diventare il pilota più vincente sul tracciato Sammarinese. Nella lotta, però, potrebbero inserirsi anche le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales che, nel weekend inglese, hanno rialzato leggermente la testa prima del disastro del sabato e della domenica. La Scuderia giapponese, come confermato dallo stesso Valentino, ha lavorato molto per questo appuntamento ed il pilota pesarese vuole tornare al successo davanti ai suoi tifosi. Da tenere d'occhio c'è sempre Crutchlow mentre le Suzuki potrebbero disputare un buon weekend viste le caratteristiche del circuito di Misano.

GLI ORARI - La gara prenderà il via alle ore 14 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport MotoGP e TV8.

Venerdì 7 settembre

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:40 - FP1 Moto2

13:10-13:50 - FP2 Moto3

14:05-14:50 - FP2 MotoGP

15:05-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 8 settembre

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:40 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:25 - Q1 MotoGP

14:35-14:50 - Q2 MotoGP

15:05-15:50 - Qualifiche Moto2

Domenica 9 settembre

8:40-9:00 - Warm-Up Moto3

9:10-9:30 - Warm-Up Moto2

9:40-10:00 - Warm-Up MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP