MotoGP - Marquez: "Vorrei fare pace con Valentino"

Dopo il "disastro" inglese la MotoGP torna nel weekend con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento della stagione. In testa alla classifica c'è Marquez che ha 59 punti di vantaggio nei confronti di Valentino Rossi. Il pilota spagnolo della Honda, nel corso di un'intervista concessa a SKY, ha parlato del suo rapporto con il nove volte campione del mondo: "Io vorrei far pace con lui, non ho alcun tipo di problema con Valentino. Quando in Argentina era tutto più tranquillo ho fatto un errore e l’ho fatto per sfortuna con Rossi, ho anche provato a scusarmi. Ho imparato che guidare una moto con tutta quella pressione che abbiamo avuto addosso a Valencia non aiuta, io mi ero allenato tanto per quella gara anche perché si correva a casa mia".

Il leader della classifica iridata, poi, ha parlato dei fischi: "Mi danno fastidio i fischi sul podio? No, più che altro non mi piacciono, è come col calcio, io tifo Barcellona ma se una volta il Real Madrid vince e gioca meglio applaudo gli avversari che hanno meritato i tre punti. Non mi piacciono perché noi siamo in pista a 300 all'ora, rischiamo la vita ogni volta che saliamo sulla moto. Se sei un appassionato ti piace vedere i sorpassi e non i colori di chi corre. I baci che avevo mandato ai “tifosi”? L’ho fatto perché mi fischiavano. Io ho sempre chiesto alla mia gente di rispettare tutti i piloti anche perché dopo una gara ce n’è un’altra, la vita continua. Sarebbe bello se tutti corressimo in bianco…"