Moto2- Gp Misano: Bagnaia e Schrotter dominano le libere

Al Simoncelli Circuit di Misano, si è chiusa anche la seconda sessione della Moto2. Una categoria dove tiene banco il dualismo Bagnaia-Oliveira per il titolo mondiale, ma con il pilota italiano già bello caldo.

Nella prima sessione di libere, vola il numero 42 dello Sky Racing Team con il tempo di 1:38:014. Secondo un buonissimo Navarro di solo duecento millesimi in ritardo. Terzo un ottimo Schrotter, una vera certezza nelle libere. Bene Pasini con il quarto tempo, mentre quinto, a sorpresa e starano vederlo li il Venerdì, Oliveira che gioca a carte scoperte. Sesto un positivo Mir, seguito da un buon settimo posto di Baldassarri. Ottavo tempo per Marini, compagno di team di Bagnaia, nono Binder e decimo un ritardatario Alex Marquez in crisi continua. molto indietro Quartararo come Vierge. Nelle seconde libere, si parla tedesco con Schrotter, il quale piazza una serie di caschi rossi in tutti i settori e si mette davanti.

Secondo un Bagnaia che sembra accontentarsi e non spinge da forsennato. Benissimo Pasini, terzo, il quale se deve spingere in time attack iniziale, spinge davvero bene. Quarto un confermatissimo Mir, mentre quinto migliorato Marquez. Sesta la conferma Marini, davvero un ottimo scudiero per Pecco già nelle libere. Settimo un ottimo Corsi, bella rivelazione che ci piace sottolineare. Nono Fernandez, mentre scompare il suo compagno di squadra Baldassarri e decimo Aegerter. Undicesimo Oliveira, un po' in calo nel pomeriggio.

Domani terze libere e qualifiche e occhio alle sorprese che possono succedere.