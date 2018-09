Moto3 - GP Misano: il riassunto delle libere

Misano parte di consueto, in un weekend ad alta velocità, con la classe minore delle tre. Il duello Martin-Bezzecchi, dopo il diluvio di Silverstone, riprende con scintille da gara nelle libere. Nella prima sessione miglior tempo di Kornfeil, il quale piazza un 1:43:526. Il ceco conferma di essere pilota vero e protagonista veloce nel Venerdì. Oettl si piazza secondo, terzo un Canet in cerca di riscatto e che vuole lanciare la sua sfida, nonostante il ritardo in classifica. Quarto Bezzecchi, quinto Rodrigo con un buon tempo. Settimo un altro italiano nella persona di Arbolino. Ottavo Martin, un po in difficoltà su pista calda. Nono Dalla Porta con la sua Leopard e decimo Masia.

Nella seconda sessione, vola in maniera importante Martin, che piazza un 1:42:3 con gomma usata inatteso. Bezzecchi risponde presente con il secondo tempo, staccato solo di pochi millesimi. Terzo un ottimo Bastianini, bravo a cancellare le difficoltà della prima sessione. Conferma importante, con la quarta posizione, di Rodrigo e attenzione al pilota argentino domani in qualifica. Canet, in leggera flessione, chiude con un quinto posto. Sesto Oettl, ancora rapido il pilota tedesco. Bene settimo Dalla Porta, il feeling con la pista è appurato. Arbolino non lascia la top ten, con l'ottava casella è spettatore interessato. Nono Antonelli, il quale con pista fresca e cielo coperto fa valere la sua ottima guida, decimo Foggia. Di Giannantonio non pesca l'acuto, problema di elettronica per Masia.

Domani terze libere e qualifiche e vedremo se i due leader mondiali si risponderanno a suon di caschi rossi.