MotoGP - Gran Premio di San Marino: Dovizioso in testa nelle libere 1

E' andata in archivio, poco fa, la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino. Davanti a tutti c'è la Ducati di Andrea Dovizioso con il pilota forlivese che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.32.608. Seconda posizione per la Honda di Crutchlow mentre al terzo posto c'è la Yamaha di Vinales - lo spagnolo è sembrato molto in palla. Al quarto posto troviamo la seconda Ducati di Lorenzo mentre in quinta posizione la piacevole sorpresa di Andrea Iannone. Tutti molto vicini in questo primo turno di libere, con le Ducati di Miller e Petrucci in sesta e in nona posizione mentre nel panino ci sono Pedrosa e Zarco con il pilota della Honda davanti al francese.

A chiudere la top-10 un'altra piacevole sorpresa con Franco Morbidelli che, a partire dalla prossima stagione, sbarcherà nel nuovo Team Satellite della Yamaha. Mattinata in chiaroscuro per Marquez e Rossi: il pilota spagnolo della Honda ha lavorato soltanto con le gomme dure chiudendo in tredicesima posizione mentre il forlivese, che ha chiuso al quindicesimo posto, ha avuto problemi ai sensori che ne hanno rallentato il lavoro. Tra i due c'è la Suzuki di Rins mentre in sedicesima posizione la terza Ducati ufficiale di Michele Pirro che torna in pista dopo lo spaventoso incidente del Mugello.