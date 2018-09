MotoGP - Gran Premio di San Marino: super pole di Lorenzo!

Jorge Lorenzo si prende la pole position in quel di Misano. Prima posizione e record del circuito per lo spagnolo della Ducati che si piazza davanti a tutti precedendo l'altra Ducati Miller e la Yamaha di Vinales. Seconda fila con Dovizioso, Marquez e Crutchlow con lo spagnolo della Honda vittima di una caduta. Settima posizione per Valentino Rossi che apre la terza fila mentre alle sue spalle chiude Danilo Petrucci. Dodicesima posizione per Franco Morbidelli.

IL RESOCONTO DELLA Q1

Iannone, Morbidelli, Pirro e Pedrosa i protagonisti della manche preliminare di qualifica. Parte subito forte il pilota della Ducati che stampa un 1.32.679 ma Pedrosa risponde immediatamente portandosi al comando col tempo di 1.32.389. Nel primo tentativo vicini anche Iannone e Morbidelli con l'abruzzese che balza in seconda posizione mentre il campione in carica della Moto 2 paga due decimi e mezzo. Il ritmo è alto sin dai primi giri e nel finale lotta serrata per le prime due posizioni: a spuntarla sono Pedrosa e Morbidelli con il pilota della Honda che beffa Iannone per pochi centesimi.

IL RESOCONTO DELLA Q2

Nella seconda e decisiva manche di qualifica parte fortissimo Lorenzo che fa subito il record della pista col tempo di 1.31.763. Dietro lo spagnolo c'è un sorprendente Miller con Dovizioso in quarta posizione. Marquez, terzo dopo il primo tentativo, prova a rispondere ma cade in Curva 15 mentre le Yamaha di Rossi e Vinales chiudono il primo tentativo, rispettivamente, in sesta e ottava posizione. Nel finale fuochi d'artificio con Lorenzo che abbassa ulteriormente il tempo prendendosi la pole position. Seconda posizione per Jack Miller mentre a chiudere la prima fila Vinales. Seconda fila con Dovizioso, Marquez e Crutchlow mentre Rossi apre la terza fila con il settimo posto.