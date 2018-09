Formula 1 - UFFICIALE: Raikkonen lascerà la Ferrari a fine stagione

Le voce era nell'aria da due settimane ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Kimi Raikkonen lascerà la Ferrari al termine di questa stagione. A confermarlo è la stessa Scuderia Italiana attraverso un comunicato ufficiale: "Scuderia Ferrari comunica che, alla fine della stagione 2018, Kimi Raikkonen lascerà il suo ruolo attuale.Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra. In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni".

Tra sette gare, dunque, terminerà ufficialmente l'avventura di Raikkonen alla Ferrari: otto anni in rosso per in finlandese che resta ancora l'ultimo pilota del Cavallino ad aver vinto un titolo Mondiale (2007) oltre alle nove vittorie conquistate tra il 2007 e il 2009. Nel mezzo l'avventura nel Rally ed il ritorno in Formula 1 con la Lotus prima della seconda vita in Ferrari dal 2014 ad oggi.

In questa stagione tre secondi posti e sei piazzamenti in terza posizione per il finlandese oltre alla pole position conquistata nel Gran Premio d'Italia. Il suo posto verrà preso da Charles Leclerc con il monegasco che firmerà un biennale, l'annuncio ufficiale è atteso nella giornata di oggi.