Formula 1 - Ufficiale: Leclerc in Ferrari dal 2019

Adesso è ufficiale: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari a partire della prossima stagione. Il giovane pilota monegasco affiancherà Sebastian Vettel dopo l'addio di Kimi Raikkonen che, poco fa, ha annunciato il suo passaggio in Alfa-Sauber per i prossimi due anni. Il classe 97', vincitore del campionato di Formula 2 lo scorso anno, correrà per il Cavallino dopo una buona stagione al volante della Scuderia Italo-Elvetica: 13 punti per Leclerc in questo campionato con il miglior risultato conquistato nel Gran Premio d'Azerbaigian grazie al sesto posto finale. Il monegasco è andato a punti in altre quattro occasioni nel corso di questo campionato: Spagna, Canada, Francia e Austria.

Le ultime gare, invece, non hanno fruttato molto visti i tre ritiri maturati negli ultimi cinque Gran Premi e l'undicesimo posto finale a Monza. Altre sette gare per il ventenne monegasco con l'Alfa-Sauber prima dell'approdo ufficiale in Ferrari, come dimostra il comunicato ufficiale della Scuderia Italian: "Scuderia Ferrari comunica che, nella prossima stagione agonistica di Formula 1, Charles Leclerc affiancherà Sebastian Vettel nel ruolo di pilota ufficiale".

Queste, invece, le prime parole del nuovo pilota Ferrari sui social: "Un sogno che diventa realtà, sarà un pilota Ferrari nella prossima stagione. Per sempre grato a questo team che mi ha concesso questa opportunità. Ad una persona che non fa più parte di questo mondo ma a cui devo tutto quello che mi sta succedendo, papà. A Jules Bianchi, grazie per tutte le cose che mi hai imparato, non ti dimenticheremo mai, e per tutte le persone che mi hanno sostenuto e creduto in me". E infine la chiosa: Lavorerò duramente per tutti ma prima, c'è una stagione da finire con una squadra straordinaria che mi ha dato l'opportunità di combattere e mostrare il mio potenziale".