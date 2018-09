Formula 1 - UFFICIALE: Raikkonen in Alfa-Sauber fino al 2020

Kimi Raikkonen saluta le Ferrari e dopo diciotto anni torna in Sauber, Team con cui ha esordito in Formula 1. L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa con l'ex pilota della McLaren che ha firmato un contratto biennale con la Scuderia che lo ha lanciato nel mondo delle corse diciassette anni fa. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Alfa Sauber: "Il Team Alfa Romeo Sauber F1 è lieto di annunciare che Kimi Raikkonen si unirà al team dal 2019. Il Campione del Mondo di Formula Uno 2007 ha firmato per le prossime due stagioni. Nella sua carriera, Kimi Raikkonen ha vinto 20 Gran Premi e conquistato 100 podi, rendendolo uno dei piloti più apprezzati nella storia di questo sport. Il team Alfa Romeo Sauber F1 attende con impazienza l'arrivo del pilota finlandese, con il quale il team condivide l'obiettivo comune di raggiungere risultati ambiziosi".

Queste, invece, le parole a caldo del Team Principal Frederic Vasseur: "La firma di Kimi Raikkonen come nostro pilota rappresenta un pilastro importante del nostro progetto e ci avvicina al nostro obiettivo di compiere progressi significativi come squadra nel prossimo futuro. Il talento indiscusso di Kimi e l'immensa esperienza in Formula 1 non solo contribuiranno allo sviluppo della nostra vettura, ma accelereranno anche la crescita e lo sviluppo della nostra squadra nel suo complesso. Insieme, inizieremo la stagione 2019 con una solida base, guidata dalla determinazione a lottare per i risultati che contano".