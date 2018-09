Formula 1 - Leclerc: "Nel 2019 voglio lottare per il titolo"

Charles Leclerc sbarcherà in Ferrari nel 2019. L'annuncio è arrivato pochi giorni fa con il pilota monegasco che sarà il compagno di squadra di Sebastian Vettel a partire dalla prossima emozione. Il diretto interessato, da Singapore, ha commentato cosi lo sbarco sulla Rossa: "E' difficile parlarne adesso, ma il mio obiettivo sarà quello di fare il miglior lavoro possibile con la monoposto che avremo a disposizione. Quest'anno la Ferrari ha una macchina vincente, per puntare al titolo. Se il prossimo anno sarà la stessa cosa, l'obiettivo sarà vincere il titolo, che è sicuramente una grande cosa. Dovrò migliorare molto come pilota, e sì, l'obiettivo sarà quello di ottenere il miglior risultato possibile".

L'attuale pilota dell'Alfa-Sauber ha poi proseguito soffermandosi sugli obiettivi: "Non posso dire se sono pronto o noi, ma penso che se guardiamo a Lewis, lui è arrivato e nel primo anno si è subito messo lì davanti. L'esperienza ovviamente è un vantaggio, ma se sei abbastanza forte per meritarti un top team, sei abbastanza buono dal primo anno che arrivi in Formula 1. Se l'anno prossimo non avrò dei risultati abbastanza buoni da rimanere in Ferrari, sarebbe normale fare un passo indietro, perché vorrebbe dire che non mi merito un posto in Ferrari. Ecco come vedo le cose".

E infine la chiosa del pilota monegasco: "Sicuramente ho bisogno di fare risultati. Non vado alla Ferrari per imparare. Penso di aver fatto una stagione molto buona quest'anno, nella quale ho potuto imparare molto e il prossimo anno devo dimostrarlo, come dovrebbe essere quando si va in una grande squadra".