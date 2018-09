Formula 1 - Gran Premio di Singapore: Raikkonen in testa nelle libere 2

Poco fa è andata in archivio la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Kimi Raikkonen ha chiuso davanti a tutti col tempo di 1.38.699: record della pista per l'ex pilota della McLaren con Lewis Hamilton, in seconda posizione, staccato di soli 11 millesimi. Pochissima distanza anche sul passo gara con il 7 della Ferrari il 44 Mercedes staccati di pochi millesimi. Terza e quarta posizione per le due Red Bull con Verstappen davanti a Ricciardo: passo indietro sul giro secco per la scuderia austriaca, rispetto alla mattinata, con l'olandese che ha accusato un ritardo di 522 millesimi mentre per l'australiano 6 decimi di ritardo. Ottimo passo gara, invece, per i due piloti della Red Bull che nei minuti finali della sessione hanno girato costantemente sotto i muro dell'1'.45''.

Quinta posizione per la seconda Mercedes di Bottas, con il finlandese che ha accusato quasi sette decimi di ritardo. La Renault, invece, conferma gli ottimi risultati della prima sessione con Sainz in sesta posizione mentre Hulkenberg a chiudere la top-10. Settimo posto per Grosejan mentre in ottava posizione c'è la McLaren di Fernando Alonso. Sessione complicata per Sebastian Vettel che ha chiuso al nono posto: il tedesco si è reso protagonista di un errore nella simulazione di qualifica che lo ha costretto a saltare la simulazione di gara, oltre al giro secco.

Fuori dalle prime dieci posizioni le due Force India con Perez undicesimo e Ocon tredicesimo mentre nel mezzo l'Alfa-Sauber di Ericsson. Quattordicesimo posto per Charles Leclerc che, dopo il botto della mattina, non ha brillato particolarmente nella notte di Singapore. Nelle retrovie le due Toro Rosso e le due Williams con Vandoorne e Magnussen a precederle.