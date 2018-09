Formula 1 - Vettel: "Abbiamo un gran potenziale"

Seconda sessione di prove libere complicata per Sebastian Vettel che ha chiuso in nona posizione. Il tedesco della Ferrari, nella simulazione di qualifica, è andato a sbattere leggermente contro il muro concludendo anzitempo la sessione. L'ex pilota della Toro Rosso, però, non fa drammi e ai microfoni si mostra soddisfatto della giornata: "Non è stato un semplice "bacio" al muretto ma qualcosa di più, ed in via precauzionale abbiamo deciso di non girare più. Ovviamente non è una situazione ideale perdere la possibilità di guidare, ma ho avuto delle buone sensazioni in macchina. Per fortuna ho già corso su questo tracciato in passato e conosco la pista".

Il quattro volte campione del mondo non ha svolto la simulazione di gara e dovrà affidarsi ai dati raccolti da Raikkonen: "Sarà importante guardare i dati raccolti da Kimi. Ha avuto una sessione dove tutto è filato liscio. Siamo in un punto della stagione dove non è un dramma perdere del tempo ai box perché sappiamo dove lavorare. Di certo non è l'ideale, ma è andata così. L'elemento chiave per domani sarà trovare il giusto bilanciamento ed avere migliori sensazioni dalla vettura rispetto ad oggi".

Le sensazioni, però, sono buone come dimostrano le ultime parole del tedesco: "La macchina è molto buona. Questa mattina ci sono state alcune fasi molto positive mentre la sera abbiamo sperimentato qualcosa che non ha funzionato e probabilmente torneremo indietro, ma questo è normale quando si provano delle regolazioni diverse. I giri che ho fatto fino alla toccata al muro erano buoni, ma non ero totalmente soddisfatto della vettura e credo che si possa estrarre ancora del potenziale".