Formula 1 - Raikkonen: "Siamo tutti molto vicini, decisivi i dettagli"

Venerdì decisamente positivo per Raikkonen che, dopo la quarta posizione della prima sessione, ha chiuso davanti a tutti il secondo turno di prove libere precedendo Hamilton di 11 millesimi. Buone sensazioni per il pilota finlandese come dimostrano le sue parole: "Nella prima sessione chiaramente dovevamo provare la macchina per poi fare le modifiche del caso e controllare che tutto fosse in ordine, quindi penso sia stato normale non essere davanti, mentre nelle seconde libere tutto è andato bene e infatti ho ottenuto il giro migliore".

L'ex pilota della McLaren ha poi proseguito precisando che saranno i dettagli a fare le differenza, sia in qualifica che in gara: "Siamo tutti molto vicini e la differenza la faranno piccoli dettagli, soprattutto sulla gestione delle gomme. Faremo del nostro meglio per ottenere il massimo risultato, oggi era solo venerdì però le cose sono andate piuttosto bene, vedremo domani". E infine una battuta sui due fondi utilizzati quest'oggi: "E' difficile parlarne e descriverne pregi e difetti, ho girato con due fondi diversi e non c'è una gran differenza come fra giorno e notte. Sicuramente in uscita di curva mi sono reso conto che alcune cose cambiavano. Comunque quando si portano novità è sempre legato al voler migliorare".