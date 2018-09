Formula 1 - Gran Premio di Singapore: Ferrari in testa nelle libere 3

Ferrari protagonista nell'ultima sessione di prove libere. Nel terzo turno, infatti, prime due posizioni per la Rossa di Maranello con Vettel davanti a tutti col tempo di 1.38.054. Dopo il contatto col muro, nella giornata di ieri, grande acuto del tedesco con Raikkonen in seconda posizione con 362 millesimi di ritardo. Terzo e quarto posto per le due Mercedes con Hamilton davanti a Bottas: mezzo secondo di ritardo per i due piloti della Scuderia tedesca che, però, restano temibili in vista della qualifica. Lontane le due Red Bull con Verstappen e Ricciardo in quinta e sesta posizione ma ad oltre un secondo di ritardo nei confronti di Sebastian Vettel.

Buone indicazioni per la Haas in questa terza sessione di prove libere con Grosejan in settima posizione mentre Magnussen in dodicesima. Sugli scudi anche la Force India con Ocon in ottava posizione e Perez in nona mentre alle spalle delle due "Pantere Rosa" la McLaren di Alonso e la Renault di Hulkenberg. Leggero passo indietro per la Renault con Sainz che chiude in tredicesima posizione mentre dietro di lui Gasly, Vandoorne e Leclerc. In difficoltà l'Alfa-Sauber con il monegasco in sedicesima posizione mentre Ericsson in diciannovesima. Nelle retrovie anche Hartley e le due Williams.