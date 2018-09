Pagelline da Singapore

voto 10 e lode a tutti quelli che non si sono addormentati durante questo Gp. Questa è passione vera.

voto 10 a Lewis Hamilton "mi chiamo Mork su un uovo vengo da Ork" diceva una canzoncina che solo chi ha i natali negli anni 70 può ricordare. La Mercedes non assomiglia magari ad un uovo ma Lewis Hamilton sabato ha mostrato di essere un alieno caduto sulla terra. Un giro perfetto che domenica gli ha permesso di vincere in scioltezza.

voto 9 a Max Verstappen sia per la qualifica che per la gara perfetta, riesce a tenere dietro Vettel uscendo dai box, guadagnandosi in meritatissimo secondo posto. Il ragazzo sta guidando con la testa e comincia a far veramente paura.

voto 8 a Fernando Alonso sarò di parte ma queste gare dell'asturiano fanno solo commuovere chi ama la F1. Fernando mancherà come l'aria.

voto 7 a Carlos Sainz gara solida dello spagnolo che arriva bene a punti e davanti al compagno di squadra che gli partiva ben avanti. Il figlio del matador comincia a togliersi qualche sassolino dalle scarpette da pilota.

Voto 6 a Sergio Perez ..nel senso sei pazzo ? Ma sei di fiducia per aver tenuto svegli i pochi che ancora non cedevano.

voto 5 a Vettel quest'aria da cane bastonato fin dal venerdì anzi no dal sabato di Monza proprio non giova. In F1 nessuno ti regala nulla che sia il tuo compagno di squadra o altri. Le gare si vincono con il coltello tra i denti mettendo assieme il Week end perfetto. Sebastian dopo che si è visto dietro a Verstappen si è spento come una lampadina consumata.

voto 4 ancora ad Hamilton che nelle interviste si sta paragonando a chiunque umano o divino..Lewis già qualcuno diceva essere più famoso di Gesù, non sei originale.

voto 3 a Liberty Media non serve a nulla mettere fuochi d'artificio , lustrini, bambini ecc ecc se non si cambiano le regole tecniche per dare un minimo di spettacolo in piste come Singapore.