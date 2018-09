Formula 1 - Il settimo sigillo targato "The Hammer"

Settima vittoria in questo campionato per Lewis Hamilton che vince il Gran Premio di Singapore allungando ulteriormente su Vettel in classifica generale: adesso sono 40 i punti che separano il pilota della Mercedes dal tedesco della Ferrari con sei gare alla conclusione. Dopo l'irreale pole del sabato (la settima in questa stagione) l'inglese ha controllato la gara dal primo all'ultimo giro restando quasi sempre in testa nonostante la presenza di Vettel, alle sue spalle, nel primo quarto di gara. L'ex pilota della McLaren, per gestire al meglio le gomme, non forza in avvio di gara, salvo poi spingere al massimo nel momento in cui l'avversario era nella posizione di tentare l'undercut.

Al resto ci ha pensato la Ferrari che calcola male il tempo e mescola da montare (ultrasoft) costringendo Vettel a chiudere con un mesto terzo posto ed una gara pressoché anonima dopo il sorpasso inflitto a Vertsappen in avvio di gara, poi restituito dell'olandese della Red Bull dopo il pit-stop. Emozioni decisamente contrastanti per i due grandi protagonisti di questa stagione con Hamilton che ottiene, per la seconda volta consecutiva, il bottino pieno in terra nemica: dopo i 25 punti di Monza sono arrivati i 25 di Singapore che permettono così all'inglese di guadagnare 23 punti in due gare sul suo diretto rivale.

La forbice si allarga se prendiamo in considerazione gli ultimi due mesi: nelle ultime cinque gare, infatti, il quattro volte campione del Mondo ottiene quattro successi contro la sola vittoria di Vettel in Belgio. Risultato? 48 punti guadagnati da Lewis Hamilton che, ora, ha 40 lunghezze di vantaggio da gestire nei confronti dell'ex pilota della Toro Rosso: 281 dell'inglese contro i 241 del tedesco.

Fonte foto: Twitter Mercedes

Siamo di fronte al miglior Lewis di sempre? E' una domanda che riecheggia da qualche settimana è la risposta si avvicina molto ad un "si" visto che in queste prime quindici gare Hamilton dimostra di essere un animale a sangue freddo, capace di ribaltare la situazione in territorio nemico evitando di prendere rischi grossi. La strategia della Mercedes, con Bottas sacrificato più volte, lo sta aiutando ma la pole conquistata a Singapore (numero 79 in carriera) giustifica la prima posizione di Lewis in questo campionato.

Restano sei gare alla fine, 150 punti a disposizione e 111 che separano Hamilton dalla quinta corona.