MotoGP - Marc Marquez si nasconde: "Le Ducati competitive ovunque"

In questo weekend andrà in scena un altro GP di casa per i due piloti del team Repsol Honda: il MotorLand Aragón.

Questa pista ha registrato tante vittorie da parte delle Honda, che nelle stagioni passate vanta 3 vittorie grazie a Marquez, 1 di Pedrosa ed un’altra di Casey Stoner.

Marc Marquez ha rilasciato questa dichiarazione: “Aragón è uno dei miei circuiti preferiti. Non vedo l’ora di competere di nuovo davanti al pubblico di casa. Quest’anno poi sarà ancora più speciale perché il tracciato mi dedicherà una curva, è la prima volta e ne sono davvero felice. L’anno scorso siamo arrivati qui con gli stessi punti dei rivali, ma stavolta è diverso e abbiamo un grande vantaggio. Questo non significa però che sia finita, anzi dobbiamo continuare a lavorare duramente perché le Ducati sono competitive in ogni pista. Noi dobbiamo trovare qualcosa che ci permetta di battagliare sempre con loro, a partire dalle prime libere, quando dobbiamo iniziare a prepararci al meglio".

Poi è intervenuto anche Dani Pedrosa: “Sono sempre contento di correre ad Aragón, ritrovo ogni volta il mio Fan Club ed il pubblico di casa. Anche il tracciato mi piace molto, ho ottenuto buoni risultati in passato e sarebbe bello riuscire ad ottenerne un altro. Non vedo l’ora di cominciare e di godermi al massimo un altro Gran Premio in Spagna.”

Dunque oltre al solito Marquez, anche Pedrosa tenterà di far bene davanti al proprio pubblico nella sua ultima stagione da professionista.