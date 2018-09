MotoGp Aragon- Le parole dei piloti

Eccoci in Spagna, nella terra di Marquez, per l'ennesimo atto di un mondiale dove il pilota spagnolo regna sovrano. Pista adatta alla guida al pilota della Honda, ma Dovizioso e la Ducati, reduci dal successo tricolore a Misano, vogliono rovinare la festa al leader del mondiale. La Yamaha e Rossi, al contrario, sono attese al salto di qualità importante e al ritorno ad essere competitivi.

Dovizioso, ai microfoni di Sky, mette la pulce e la tensione su Marquez e afferma che lo spagnolo rimane il favorito d'obbligo su una pista come quella di Aragon. Marquez, in sala stampa, non nasconde le sue emozioni: "Una curva intitolata a me su questo circuito non me l'aspettavo e sono certo sarà una sensazione strana farla a gas aperto. Su Fenati? credo ci sia troppo caos mediatico attorno a questo contatto. Mi pare francamente eccessivo." Dovizioso aggiunge: " Sono in lotta con Lorenzo e Rossi per il secondo posto del mondiale, ma non mi aspetto gare facili da qui alla fine. Su Fenati sono d'accordo con Marc. Non mi è piaciuto come media e social hanno gestito le informazioni e le foto, creando solo odio nei confronti del pilota."

Cruchtlow torna su Silverstone e rincara: " Chi paga per correre in una gara o per guardarla come i tifosi, deve poterla godere come è successo a Misano. Su Fenati non cambio idea, ha provato la carta della storia strappalacrime, ma non gli credo."

Notizia di mercato sulla Moto2, dove, dal prossimo anno, arriva Bastianini nel team ItalTrans e Bulega al posto di Bagnaia nello Sky Racing Team. Ora accendiamo i motori sulla pista spagnola da domani.