Moto3- Riassunto delle sessioni di libere

Una Moto3 che scalda i motori e si prepara al weekend a tinte spagnole di Aragon, dove riprende il duello tra Martin, nuovo leader del Mondiale dopo Misano, e Bezzecchi, autore di una caduta al circuito sanmarinese. Una battaglia che sicuramente non metterà la parola fine dopo il duello sulla pista dell'Aragona. Nelle prime libere, il tempo più veloce viene messo a segno da Kornfeil, con il ceco che piazza un 1:59:206. Secondo un ottimo Rodrigo, come abbiamo già visto a Misano, a soli 228 millesimi di ritardo. Terzo Bezzecchi, presente già nella mattinata,staccato di 629 millesimi e decisamente in ritardo.

Quarto Oettl, confermando di essere avversario veloce nelle libere. Solo quinto il leader mondiale Martin, staccato di 776 millesimi. Sesta la sorpresa dal cognome Masaki, mentre settima altra rivelazione Perez. Ottavo Bastianini, che non festeggia benissimo la notizia del suo prossimo approdo in Moto2. Nono un ottimo Bulega, finalmente entrato nei dieci. Decimo un ottima conferma di Arenas. Malissimo Canet e Migno, davvero troppo lontani. Nella seconda sessione, inno di Mameli per il miglior tempo Bastianini, che riscatta la prestazione opaca del mattino e migliora il tempo della prima sessione, terminando in 1:58:418. Secondo la conferma Rodrigo, che risponde benissimo e gira sui tempi della mattina. Terzo uno scatenato Bulega, con il pilota emiliano in grandissimo spolvero, chiude la sessione in 1:58:798. Martin si migliora con il quarto posto, dimostrando un buon passo gara.

Risale la classifica Antonelli, quinto tempo per lui. Bene Canet, il quale mette a classifica un sesto posto, migliorando una storta mattinata. Settimo Dalla Porta, con il vincitore di Misano che migliora il tempo della mattinata. Bene Masaki, ottavo e conferma della prima sessione. Solo nono Bezzecchi, ancora un po' in ritardo e lontano dai primi, mentre buon decimo posto per McPhee. Malissimo ancora Migno e Arbolino, con lo stesso Foggia da rivedere.

Domani mattina terza sessione di libere e, a pranzo, le qualifiche.