MotoGp- Seconde libere nel segno di Marquez

Un filo sottile lega Aragon a Misano. Dopo il poker Ducati della mattina, secondo atto nel pomeriggio, l'eterno duello tra Marquez e la rossa riprende. Lo spagnolo piazza il miglior tempo nella seconda sessione di libere con il tempo di 1:47:382, dimostrando di saper volare e guidare in maniera unica sulla pista. Secondo tempo per Lorenzo in versione martello. Lo spagnolo della Ducati scivola via sul tracciato di casa, confermando le ottime prove della mattina. Terzo Dovizioso con il tempo di 1:47:835, più o meno sulla falsariga della prima tornata.

Quarta la Honda di Crutchlow, sempre più una certezza all'interno del Motomondiale. Quinto Iannone, con una Suzuki convincente. Sesto Danilo Petrucci, altra bella notizia di queste libere doppie. Settimo Pedrosa, lo spagnolo torna ai suoi livelli Nono Rossi, lontano dai tempi della mattinata e ancora in difetto con una Yamaha non certo sulla stessa frequenza di Ducati e Honda. Decima l'altra Yamaha di Vinales.

Undicesimo riferimento per Morbidelli, scende Miller, solo dodicesimo. Crollo verticale di Zarco, in crisi di risultati come Rins.

Domani mattina terze libere per decidere la Q1 e la Q2 del pomeriggio.